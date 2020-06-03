HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

SPK'dan serbest fonlara ilişkin kararlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest (döviz) fonların ihracı ile bu fonlar kapsamında döviz cinsinden pay alım satımı başvurularının yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırıldığını bildirdi.

SPK'dan serbest fonlara ilişkin kararlar
03.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:13

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest (döviz) fonların ihracı ile bu fonlar kapsamında döviz cinsinden pay alım satımı başvurularının yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırıldığını bildirdi.

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan haftalık bültende, kurulun duyuru ve ilke kararlarına yer verildi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kurul Karar Organı'nın kararıyla fon toplam değerinin en az yüzde 80'i Hazine ve Maliye

Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para

ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest (döviz) fonların ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle

döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik kurulumuza yapılacak başvuruların Kurul Karar Organı tarafından konuya

ilişkin alınacak yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir."

Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarına sınırlama

Bültende yer alan ilke kararında ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'e "serbest (döviz) fonlara ilişkin özel esaslar" hükmünün eklenmesine karar verildiği bildirildi.

Hükme göre, serbest (döviz) fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek.

Bu araçlar yurt dışındaki ikincil piyasalarda yapılan alım işlemleri ile fon portföylerine dahil edilemeyecek. Serbest (döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikalarının toplamı fon toplam değerinin yüzde 30'unu aşamayacak.

Söz konusu fonlar tarafından bu varlıklardan yeni alım yapılmamak şartıyla 30 Nisan 2023'e kadar anılan portföy sınırlamasına uyum sağlanması gerekecek.

Serbest (döviz) fonların portföylerine dahil edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları için azami yatırım sınırı olmayacak. Öte yandan söz konusu fonların portföylerine fon toplam değerinin en fazla yüzde 3'ü oranında yabancı varlık ve işlemler dahil edilebilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Ekonomi
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Ekonomi
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı Ekonomi
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Birce Akalay Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Mete Gazoz Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: SPK'dan serbest fonlara ilişkin kararlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:16:27. #1.14#
title