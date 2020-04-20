SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada, "Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur" ifadelerine yer verildi.

Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada, "Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur" ifadelerine yer verildi. Kaynak: Dunya.com