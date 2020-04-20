SPK'dan risk kontrolü için önemli uyarı
Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada, "Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur" ifadelerine yer verildi.
20.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:37
Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan açıklamada, "Yükümlü şirketlerin gerçekleştirdikleri işlemleri Raporlama Tebliği hükümleri ve Kurulumuz kararlarına uygun şekilde raporlamaları zorunludur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com