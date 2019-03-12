SPK'dan Muafiyet Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yapılan değişiklik ile birlikte Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen

araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğunu bildirdi.

SPK tarafından, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarının

yatırım fonlarına ilişkin yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmasını içeren değişiklik konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, tebliğ değişikliği öncesinde de, yatırım fonlarınca, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç

edilecek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilmesinin mümkün olduğu, yapılan

değişiklik ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçlarının da

TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen

araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tek bir varlığa yapılan

yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35'ini aşamaz." ifadesi ile TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye

piyasası araçlarına yapılan yatırımın araç bazında (ISIN bazında) fon toplam değerinin yüzde 35'ini

geçemeyeceği hükmü korunarak, araç bazında (ISIN bazında) yoğunlaşma riskine karşı

sınırlamaya tabi tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA