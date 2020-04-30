HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

SPK'dan, kaldıraçlı işlem yapan 20 siteye erişim engeli talebi

SPK'dan, kaldıraçlı işlem yapan 20 siteye erişim engeli talebi
30.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:34

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Açıklamaya göre ilgili siteler şunlar:

"https://www.3troyforex.com, https://www.liberalfxtr3.com, https://www.liberalfx12.com, https://www.balansfx19.com, https://forextr8.com, https://www.trendfx32.com, https://www.ekolfx55.com, https://hizlifx26.com, https://www.klasfx48.com, https://forexhesapac23.co, http://uzmanfx21.org, https://www.uzmanfx32.net, https://gannmarkets20.com, https://www.demoforeks19.com, https://www.phaseforex19.com, https://www.zesforex-tr.com, https://24galafx.com, https://asforex44.com, https://www.olivemarkets32.com, https://amoffer.me."

SPK haftalık bültenine göre kurul ayrıca, Sodaş Sodyum Sanayii'nin 9 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2 milyar 220 milyon 215 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 72 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Nurol Yatırım Bankası'nın 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Boğaziçi Varlık Yönetim'in 30 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Vakıf Finansal Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası 1 No'lu Varlık Finansmanı Fonu'nun 800 milyon lira tutarındaki Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 2 milyar lira tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası başvurusunu da onayladı.

SPK, Işık Menkul Değerler'e 26 bin 49 lira, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM'ye 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına, Marka Yatırım Holding ile ilgili yapılan inceleme sonucunda 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Ekonomi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Ekonomi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Ekonomi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Ekonomi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Şeyma Subaşı Nur Yerlitaş
Spor Neymar Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: SPK'dan, kaldıraçlı işlem yapan 20 siteye erişim engeli talebi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 23:11:43. #1.14#
title