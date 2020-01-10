SPK'dan imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama

10.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:13

Üst üste beş yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına ilişkin açıklama yapan SPK, düzenlemenin şirketlere kayyum atanabilmesine dönük olmadığı vurgulandı.