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Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Haber

SPK'dan "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı" açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı"nın hazırlandığını duyurdu.

22.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:12
SPK'dan

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı"nın hazırlandığını duyurdu.

SPK açıklamasında, "Bilindiği üzere 7222 sayılı Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'na eklenen "Borçlanma Aracı

Sahipleri Kurulu başlıklı maddesinde, "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu"nun (BASK) tanımına,

oluşumuna karar almasına ilişkin hususlar düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kurul nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı"nın hazırlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı ile BASK'ın niteliğine, amacına, alabileceği kararlara ve borçlanma aracı sahiplerinin haklarına, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesine, BASK toplantı usullerine, teminatlı varlıklı ve teminatlı borçlanma araçlarının BASK toplantılarına katılımına, ihraççının ödeme yükümlülüklerin ihlali halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar

düzenlenmiştir.

Tüm kişi ve kuruluşlar 15 Mayıs 2020 tarihine kadar Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağına

ilişkin görüş ve önerilerini basktaslak@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak

gönderebilirler."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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