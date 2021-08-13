SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
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SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı

SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

SPK bültenine göre kurul, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ (DAGI) hisse senedi işlemleri incelemesinde Twitter'da "traderAkin" isimli hesaptan yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunulduğu belirlenen 7 kişi hakkında tedbir amaçlı 6 ay işlem yasağı uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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