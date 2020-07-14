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SPK'dan 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya idari para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya idari para cezası
14.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:03

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.7 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan koyula ilgili açıklamada, sermaye piyasasında yatırım yapan yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmelerini sağlamak için, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim ve denetimleri sürekli olarak yapıldığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

"- Söz konusu gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Telegram v.b. uygulamalardaoluşturulan üyelik bazlı kapalı gruplar üzerinden yapılan işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 14.07.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ve söz konusu gruplara üye olan yatırımcıların bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,"- 25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekildegerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7222 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı, hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

"Diğer taraftan; sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Kurulumuz tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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