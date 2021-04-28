SPK, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı
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SPK, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı

SPK, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Azerbaycan'da sermaye piyasalarını düzenleme ve denetim yetkisini haiz Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBA) arasında ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Azerbaycan'da sermaye piyasalarını düzenleme ve denetim yetkisini haiz Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (CBA) arasında ikili işbirliği mutabakatı (MoU) imzalandı.

SPK'dan yapılan açıklamada, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve CBA Baş Direktörü Ali Ahmadov tarafından imzalanan ikili işbirliği mutabakatıyla, iki kurum arasında sermaye piyasaları alanında bilgi alışverişinin ve teknik işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Söz konusu mutabakatın, sermaye piyasaları ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, kardeş iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında CBA ile ikili bir işbirliği platformunun ayrı bir değer taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, SPK'nın uluslararası ilişkilere büyük önem verdiği ve diğer ülkelerdeki otoriteler ile işbirliklerini artırmak için çaba harcadığı kaydedilerek, "Bu yönde Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat da dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 36 ülkenin ilgili yabancı muadil otoriteleri ile Kurulumuz arasında ikili MoU imzalanmış bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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