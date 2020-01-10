SPK, 5 yıl zarar eden halka açık ortaklıklarda imtiyazları kaldırabilecek
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi.
10.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:23
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal tablolara göre üst üste 5 yılı zararla kapatan halka açık ortaklıklarda oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kaldırılmasına dair usul ve esasları belirledi.
Kaynak: Dunya.com