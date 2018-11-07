Spirou Basket'i 90-72 Mağlup Eden Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupalarındaki 100. Galibiyetini Aldı

FIBA Avrupa Kupasındaki dördüncü maçında Pınar Karşıyakai evinde Belçika temsilcisi Spiriou Charleroi'yi 90-72 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 7 sayıya çıkardı: 11-4. Spirou Basket, 8. dakikada 16-16 eşitliği yakaladığı ilk periyodu Ford'un son hücumda bulduğu basketle 21-20 üstün tamamladı.

İLK YARI BERABERLİKLE SONUÇLANDI

İkinci periyodun başında Pınar Karşıyaka'ya sayı şansı vermeyen ve skoru 27-20 yapan Spirou Basket, Marchant'ın basketiyle 17. dakikada aradaki farkı 8 sayıya çıkardı: 23-31. Egemen, Henry, Berk ve Chatman'la 11-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodun son dakikasına 34-31 önde girdi. Devre 34-34 eşitlikle sona erdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTU BELÇİKA EKİBİ ÖNDE KAPATTI

Üçüncü periyoda Chatman'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 23. dakikayı 44-38 üstün geçti. Üç sayılık basketlerle etkili olan ve tekrar üstünlük kuran Spirou Basket, 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 53-59. Belçika temsilcisi, periyodu 59-55 üstün bitirdi.

SON ÇEYREKTE PINAR KARŞIYAKA FİŞİ ÇEKTİ

Son periyodun başında Walker ve Berk'in sayılarıyla 60-59 öne geçen Pınar Karşıyaka, Walker'ın etkili oyunuyla 36. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 77-67. Kalan bölümde farkı artıran Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-72 galip ayrıldı.