Spirit Untamed Filmi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spirit Untamed Filmi

25.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:58
Spirit Untamed Filmi

Spirit Untamed filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spirit Untamed filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lucky Prescott, şehirdeki evinden ayrılarak küçük bir sınır kasabasına yerleşir. Onun hayatı, burada Spirit adında vahşi bir atla arkadaş olmasıyla sonsuza dek değişir.

Yönetmen: Elaine Bogan, Ennio Torresan

Senaryo: John Fusco

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spirit Untamed

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 04.06.2021

Spirit Untamed Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Demet Akalın Kim Kardashian
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır Osman Özköylü
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spirit Untamed Filmi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:24:00. #1.15#
title