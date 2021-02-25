Spirit Untamed Filmi

Spirit Untamed filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spirit Untamed filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Lucky Prescott, şehirdeki evinden ayrılarak küçük bir sınır kasabasına yerleşir. Onun hayatı, burada Spirit adında vahşi bir atla arkadaş olmasıyla sonsuza dek değişir.

Yönetmen: Elaine Bogan, Ennio Torresan

Senaryo: John Fusco

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Spirit Untamed

Yapımcı Firma: Universal Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 04.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com