Spirit Untamed Filmi
25.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:58
Spirit Untamed filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spirit Untamed filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Lucky Prescott, şehirdeki evinden ayrılarak küçük bir sınır kasabasına yerleşir. Onun hayatı, burada Spirit adında vahşi bir atla arkadaş olmasıyla sonsuza dek değişir.
Yönetmen: Elaine Bogan, Ennio Torresan
Senaryo: John Fusco
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Spirit Untamed
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 04.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com