SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
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SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan - Haberler | Güncel

Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen binlerce Afganlı, Pakistan'a geçiş için Spin Boldak kentindeki sınır kapısına geliyor.

Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen binlerce Afganlı, Pakistan'a geçiş için Spin Boldak kentindeki sınır kapısına geliyor. Sınır kapılarının yoğunluk ve güvenlik önlemleri sebebiyle sınırlı süreyle hizmet vermesi dolayısıyla bölgede bekleyiş hakim.

SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor
SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan

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