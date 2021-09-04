SPIN BOLDAK - Pakistan'a gitmek isteyen Afganların sınırdaki bekleyişi sürüyor

Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen binlerce Afganlı, Pakistan'a geçiş için Spin Boldak kentindeki sınır kapısına geliyor.

Taliban'ın Afganistan'ın tamamına yakınında kontrolü sağlamasının ardından ülkeden ayrılmak üzere sınır kapılarına yönelen binlerce Afganlı, Pakistan'a geçiş için Spin Boldak kentindeki sınır kapısına geliyor. Sınır kapılarının yoğunluk ve güvenlik önlemleri sebebiyle sınırlı süreyle hizmet vermesi dolayısıyla bölgede bekleyiş hakim.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan