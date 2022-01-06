Spil Yolundaki Görüntü Kirliliği Ortadan Kaldırıldı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışma ile bölgede bulunan kaçak yapılar kaldırılırken, vatandaşlar da çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

Ulucami'nin üst bölgesinde kalan ve Spil Dağı Milli Parkı'na giden yolda ruhsatsız olarak kurulan işletmeler alınan karar doğrultusunda kaldırıldı. Bir süredir bölgede kaçak yapılaroluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan işletmeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışmaların ardından söküldü. Bölgede bulunan izinsiz işletmeler kaldırılarak, kaldırımlar tekrardan vatandaşların kullanımına açıldı. Bölgenin yeni haliyle daha güzel hale geleceğini belirten vatandaşlar da, çalışmaya şu sözlerle destek oldu;

Bahar Kaya: Bence daha iyi olmuş. İnsanlar istedikleri saate kadar oturabiliyorlar, özgürler. İnsanlar orada piknik tarzı gibi oturabilirler. Bence bize göre iyi. Biz de oraya gidiyorduk. Manzara için gidiyoruz ama para veriyoruz. Manzara izlerken bile para veriyoruz. Şu an daha özgürce istediğimiz kadar durabiliriz.

Rıza Kaplan: Vatandaşlar daha rahat ediyorsa ben de iyi olduğunu düşünürüm. Vatandaş için iyi hizmet veriliyorsa elbette iyidir.

Melisa Kaya: Şu anki hali daha iyi. Her açıdan daha rahat olmuştur.

Zuhal Yılmaz: Geçenlerde misafirim geldi benim İstanbul'dan nereye götürebilirim diye düşündüm. Sonra eşimle oraya götürdük çay içmeye. Görsel olarak da güzel. Biraz daha düzenli, daha güzel daha kaliteli kafeler olabilir o bölgede. Bir düzenleme olursa dışarıdan gelen misafirlerimiz için güzel. Onun dışında görünüşü Manisa'ya uygun değildi.

Mehmet Çınar: Ben orada çocuğumla ailemle bir kilim atıp oturuyordum. Şimdi çok iyi oldu. Adamlar Çaybaşı'ndan Mevlana'ya kadar kapatmışlar. Bu olmaz. Sen, ben kaldırımdan yürüyemiyoruz, arabaları park etmişler, bence kaldırılmaları çok iyi olmuş.

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