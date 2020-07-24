Spil karası üzümün hasadı yapıldı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla elde edilen ve 2016'da tescil edilen Spil karası cinsi üzüm hasadına başlandı.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme yoluyla elde edilen ve 2016'da tescil edilen Spil karası cinsi üzüm hasadına başlandı.

Alaşehir'deki hasat nedeniyle yapılan törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Spil karası üzüm çeşidinin ilk hasadının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu çeşidin deneme üretiminin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt İşletmesinde yapıldığın belirten Uçgun, "Gayet güzel sonuçlar aldık. Dekarda 2 bin ila 3 bin 800 kilogram verimi oluyor. Bu çeşidin en önemli unsurlarından bir tanesi de ayrı bir tadının olması. Bu çeşidin Alaşehir için yeni bir üretim kaynağı olacağını, yeni bir seçenek olacağını düşünüyorum." dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Aşık da 2016'da tescil edilen Spil karasının son derece popüler bir çeşit olduğunu söyledi.

Üzüm üreticisi 70 yaşındaki Ali Topal da Spil karasının son yıllarda tespit edilen en güzel çeşit olduğunu belirtti.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yeşilyurt İşletmesi'nde üretilen üzümler 5 liradan satıldı.

Kaynak: AA