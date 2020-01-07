Spil'den kartpostallık manzaralar

07.01.2020 21:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:57

Manisa'da etkili olan kar yağışı sonrası Spil Dağı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.



Manisa'da yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı sonrası 1513 metre rakımlı Spil Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı dağ üzerinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda da renkli görüntüler ortaya çıktı. Yamaçları kaplayan beyaz örtü, kartpostallık görüntüler oluştururken, beyaza bürünen ağaçlar ise gelinliği andıran görüntüsüyle büyüledi. - MANİSA

Kaynak: İHA