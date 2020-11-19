Spil'de kaderine terk edilen araçlar, dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi

MANİSA'nın 1517 rakımlı Spil Dağı'nda kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar Türkiye'nin tek solo alpinisti olan dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi.

MANİSA'nın 1517 rakımlı Spil Dağı'nda kaza yapan ve oldukları yerden çıkarılamayan araçlar Türkiye'nin tek solo alpinisti olan dağcı Erdek Cennet tarafından görüntülendi.

Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında bin 517 rakımlı Manisa Spil Dağı zirve tırmanışı sırasında araç yolunun bulunmadığı kısımlarda hurdaya dönmüş iki araç buldu. Erdek, kaza yaptıkları yerden çıkartılamayan bu iki aracı tırmanış sırasında kask kamerasıyla görüntülendi. Erdek, tırmanış sırasında araç yolunun bulunmadığı, zirveye yakın bir yerde gördüğü bu araçların nasıl buraya kadar geldiğini merak ettiğini söyledi.

Cennet, "Ağrı Dağı zirvesinde yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştiren Türkiye'nin tek solo alpinistiyim. '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' isimli projem kapsamında Manisa Spil Dağı zirvesine tırmanırken zirvenin karşısı yamacında hiç alakasız bir yerde 4x4 bir araç gördüm. Herhangi bir kan izi falan yoktu ama araç pert olmuştu. Hiç alakasız bir yamaçtaydı. Kimin olduğunu, nasıl buraya geldiğini belki öğrenebilirim diye durumu yetkililere bildirdim ama herhangi bir sonuç alamadım. Daha önce de Oduncu rotasından ilerlediğimde Dağcı Kayalığı'nın hemen karşısındaki yamaçta da kavuniçi üzerine mavi boyanmış bir otomobil görmüştüm. İçindeki bütün parçalar sökülmüştü. Spil Dağı'nda bu araçların ne işi var, nasıl oralara kadar gidiyorlar anlamak mümkün değil. Yetkililerden bu araçlarla ilgili çalışmaları yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN