Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı - Haberler
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Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkına yürüyüşe çıktıktan sonra mahsur kalan 4 genç Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkına yürüyüşe çıktıktan sonra mahsur kalan 4 genç Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkına yürüyüşe giden 4 genç havanın da kararması nedeniyle dönüş yolunda kayboldu. Durumu arkadaşlarına bildiren gençler kendilerinin Güvercin Uçurumu mevkiinde oldukları bilgisini verdi. Durum üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığına haber verildi. AFAD ile birlikte Spil Dağı Milli Parkına çıkan jandarma ekipleri mahsur kalan Ahser Çelik (17), Eray Eksik (18), Mert (17) ve Cengizhan Tekeş'i (19) bulundukları yerden kurtardı.

6 jandarma personeli tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan gençler sağlık kontrollerinden geçirilirken gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

Spil Dağında mahsur kalan 4 genç jandarma tarafından kurtarıldı

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