Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda

Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yaşayan kurt, domuz, tilki, yılkı atı ve tavşan gibi birçok hayvan, kurulan fotokapanlara yansıdı.

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yaşayan kurt, domuz, tilki, yılkı atı ve tavşan gibi birçok hayvan, kurulan fotokapanlara yansıdı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için Spil Dağı Milli Parkı'nda çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlara hem hayvanlar yansıyor hem de kaçak avcılıkla mücadele ediliyor. Gündüz ve gece kayıtta olan fotokapanlar ile kurt, domuz, tilki, yılkı atı ve tavşanların doğal yaşamı görüntüleniyor. Yaban hayatının korunması noktasında ziyaretçilere uyarıda bulunan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı Milli Parkı, hayvan ve bitki çeşitliliği bakımından bölgenin en zengin türlerini barındırdığı korunan bir alan. Gelişen teknolojiyle birlikte bu türlerimizin daha iyi muhafazasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Bu çeşitlik bizlerle yaşadığı gibi bizden sonrakilerle de yaşayacaktır. Ziyaretçilerimizden en büyük beklentimiz, yürüyüş yolları dışında orman içlerine girmemelerini istiyoruz. 365 gün boyunca üreme halinde olan bu hayvanlar, insan kokusuyla temas ettikleri zaman hem üremelerini yerine getiremiyor hem de milli parkı terk ederek, göç ediyorlar. Özellikle var olan kuş çeşitliliğimiz azalmaktadır. Spil Dağı Milli Parkı'mız, dron ve fotokapanlar ile takip edilmekte. Amacımız fotokapanlara yansıyan bu güzelliği, bizden sonraki kuşaklar içinde yaşatmak. Hep beraber bu alanlarımızı korumalıyız" diye konuştu.  


Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

Milli Savunma Bakanı Akar: '(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: '(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Alişan Hülya Avşar Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya
Spor Mert Müldür Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:41:11. #1.15#

title