Spil Dağı'nın yaban hayatı fotokapanda

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yaşayan kurt, domuz, tilki, yılkı atı ve tavşan gibi birçok hayvan, kurulan fotokapanlara yansıdı.

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yaşayan kurt, domuz, tilki, yılkı atı ve tavşan gibi birçok hayvan, kurulan fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün yaban hayatını izlemek için Spil Dağı Milli Parkı'nda çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlara hem hayvanlar yansıyor hem de kaçak avcılıkla mücadele ediliyor. Gündüz ve gece kayıtta olan fotokapanlar ile kurt, domuz, tilki, yılkı atı ve tavşanların doğal yaşamı görüntüleniyor. Yaban hayatının korunması noktasında ziyaretçilere uyarıda bulunan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı Milli Parkı, hayvan ve bitki çeşitliliği bakımından bölgenin en zengin türlerini barındırdığı korunan bir alan. Gelişen teknolojiyle birlikte bu türlerimizin daha iyi muhafazasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Bu çeşitlik bizlerle yaşadığı gibi bizden sonrakilerle de yaşayacaktır. Ziyaretçilerimizden en büyük beklentimiz, yürüyüş yolları dışında orman içlerine girmemelerini istiyoruz. 365 gün boyunca üreme halinde olan bu hayvanlar, insan kokusuyla temas ettikleri zaman hem üremelerini yerine getiremiyor hem de milli parkı terk ederek, göç ediyorlar. Özellikle var olan kuş çeşitliliğimiz azalmaktadır. Spil Dağı Milli Parkı'mız, dron ve fotokapanlar ile takip edilmekte. Amacımız fotokapanlara yansıyan bu güzelliği, bizden sonraki kuşaklar içinde yaşatmak. Hep beraber bu alanlarımızı korumalıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan