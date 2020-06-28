Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları
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Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları

MANİSA'da endemik bitki türleri ve doğal güzelliği ile ülkenin sayılı milli parkları arasında yer alan Spil Milli Parkı'nda, Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan yılkı atları, özgürce dolaşıyor.

Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları
28.06.2020 08:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:40

MANİSA'da endemik bitki türleri ve doğal güzelliği ile ülkenin sayılı milli parkları arasında yer alan Spil Milli Parkı'nda, Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan yılkı atları, özgürce dolaşıyor. Milli Park'ta sayılarının 1500'e ulaştığı tahmin edilen yılkı atları, renkli görüntüler oluşturuyor.

Barındırdığı çeşitli endemik bitki türü ve canlılarla ülkenin seçkin milli parklarından biri olan, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Spil Milli Parkı'nın 'özgür bekçileri' yılkı atları, ilgi çekiyor. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için seçilen atların Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra da eğitilerek şehzadelere verilmesi nedeniyle yılkı atlarının o dönemlerden bu yana bölgede yaşadığı biliniyor. Her geçen gün çoğalan yılkı atlarının sayılarının Spil Milli Parkı'nda 1500'ü bulduğu tahmin ediliyor. Genellikle gruplar halinde dolaşan ve her grubun lideri bulunan atlar, 100 metreden fazla yanına yaklaşılmasına izin vermiyor. Yerli ve yabancı turistler, yılkı atlarını görebilmek için Milli Parkı içindeki gölete, yamaç paraşütü pistine, seyir tepesine ve Ayvacık Mahallesi civarına geliyor. Yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. DHA muhabirinin dronla görüntülediği, toplu halde hareket eden yılkı atları, renkli görüntüler oluşturuyor.Spil Dağı'nı ve yılkı atlarını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı İsa Göbeklioğlu (53), "Yılkı atları Spil Dağı'na ayrı bir değer katıyor. Yılkı atları Spil Dağı'nın bir simgesi haline geldi. Şahsımın ve bazı vatandaşların yılkı atlarına çok büyük bir ilgisi var. Spil Dağı istenilen turizm değeri kavuşursa yılkı atlarının da kıymeti daha çok bilinecektir. Yılkı atlarını izlerken stres atıyorum. Onlara zarar vermeden burada yaşamalarının sağlanması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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