Spil Dağı'nın özgür bekçileri yılkılar eşsiz görüntüler oluşturdu
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Spil Dağı'nın özgür bekçileri yılkılar eşsiz görüntüler oluşturdu

Spil Dağı'nın özgür bekçileri yılkılar eşsiz görüntüler oluşturdu Manisa Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde koruma altında bulunan yılkı atları doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi.

11.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:37

Spil Dağı'nın özgür bekçileri yılkılar eşsiz görüntüler oluşturdu

MANİSA - Manisa Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde koruma altında bulunan yılkı atları doğal yaşam alanlarında havadan görüntülendi. Yılkı atlarının toplu halde hareketleri güzel görüntüler oluşturdu.

Endemik bitki türleri ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan bin 513 metre yüksekliğindeki 6 bin 801 hektarlık Spil Dağı Milli Parkı, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yaşamlarını sürdüren ve koruma altında bulunan yılkı atları, milli parkı ziyaret eden vatandaşlara eşsiz görüntüler sunuyor. Sayıları her yıl artan yılkı atları özgürlüklerine olan düşkünlükleriyle bilinirken, kendilerine yaklaşılmasına ise izin vermiyor. Doğa fotoğrafçıları tarafından oldukça ilgi çeken yılkı atları, her yıl binlerce ziyaretçiyi bu bölgeye çekiyor.

Öte yandan yılkı atlarının kesin sayı tespiti ve üremelerinin kontrol altına alınması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl sayım yapılıyor.

Manisa'nın eşsiz doğa güzellikleri arasında yer alan yılkı atları, İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından havadan görüntülendi. Yılkı atlarının toplu halde hareketleri güzel görüntüler oluşturdu.

Spil Dağı'nın özgür bekçileri yılkılar eşsiz görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

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