Spil Dağı'ndan sonbahar manzaraları

MANİSA'da, endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Orman manzarası, havadan dronla görüntülendi.

Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü ile göl gibi doğal güzellikleriyle özellikle seyahat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sarı ve kahverengi tonlarıyla ormanlara, doğaseverler hayran kalıyor. Bölgede sonbahar manzarası ise dronla havadan görüntülendi.