Spil Dağı'na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Spil Dağı'na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak

08.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:15
Spil Dağı'na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak

Doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikte güveni sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut güzergahta yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikte güveni sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, mevcut güzergahta yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil Dağı Milli Parkı, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de, artan trafik yoğunluğu nedeniyle mevcut güzergahta ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikte güveni sağlamak amacıyla yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaların kısa süre içeresinde tamamlanacağını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Şehrimizin doğa harikalarından olan Spil Dağı Milli Parkı, Manisalı vatandaşlarımızın yanı sıra İzmir'den de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle, bu bölgede hafta sonları trafik yoğunluğu fazla oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla mevcut güzergahta trafik güvenliğini sağlayabilmek amacıyla yol genişletme çalışmasına başladık. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, aynı zamanda bölgedeki karla mücadele çalışmalarımız daha rahat olacak" dedi. - MANİSA

Spil Dağı'na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak
Spil Dağı'na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spil Dağı'na ulaşım daha kolay ve güvenli olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:32:38. #1.15#
title