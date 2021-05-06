Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın; havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki Armutsuyu mevkisinde, saat 07.00 sıralarında, yangın başladı. Orman İşletme Müdürlüğü'nün yangın gözetleme kulelerinden ormanlık alan yakınındaki kayalıklardan dumanlar yükseldiği fark edilince bölgeye 1 helikopter ve 3 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevler, kısa süreli paniğe neden olurken, havadan ve karadan müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN