Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı
Haberler » Güncel » Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı - Haber

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Spil Dağı Milli Parkı drone görüntüleri Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntüler MANİSA - Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

11.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:33
Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Spil Dağı Milli Parkı drone görüntüleri

Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntüler

- ve arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye yaklaştığı dağdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda, güzel manzaralar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler