SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

MANİSA (DHA) - MANİSA'da soğuk hava etkisini gösterirken, Şehzadeler ilçesindeki bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.

Manisa'da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. Termometrelerin '0' dereceyi gösterdiği 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda gün boyu yağan kar sonrasında yüksek kesimler beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla

birlikte Milli Park'a çıkan yollar da buzlanma meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediye ve Şehzadeler Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için harekete geçti. Güvenlik güçleri de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmamasına yönelik uyarılarda bulundu. Öte yandan kar yağışının bu gece de süreceği bildirildi.