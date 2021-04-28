Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
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Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak

Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Spil Dağı Milli Parkını, daha cazip hale getirebilmek amacıyla mevcut alanların iyileştirilmesi ve farklı aktivitelerin yapılabileceği alanların oluşturulması için çalışmalar başladı.

Manisa Spil Dağı Milli Parkını, daha cazip hale getirebilmek amacıyla mevcut alanların iyileştirilmesi ve farklı aktivitelerin yapılabileceği alanların oluşturulması için çalışmalar başladı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, planlanan çalışmalar önceci Spil Dağı Milli Parkında incelemelerde bulundu.

Zafer Kalkınma Ajansının bu yıl 'Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi'ne yönelik çağrısı kapsamında Manisa Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliğinde hazırlanan proje ile Spil Dağı Milli Parkı, turistler için daha cazip hale getirilecek. Mevcut doğal ortamına zarar vermeyecek şekilde yapılacak olan çalışmalar sonrasında Spil Dağı Milli Parkı, fotoğrafçılık, doğa yürüyüşleri, ekstrem sporlar gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Spil Dağı Milli Park planında yapılacak olan değişiklikleri yerinde inceleyen ve planlanan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, Spil Dağının doğal güzellikleri, yılkı atları ve ekstrem sporları yapmaya müsait alanlarıyla farklı bir mekan olduğunu ve buranın daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla çalışmaların başlatılacağını belirtti. Vali Karadeniz, "Spil Dağı Milli Parkının doğallığını koruyarak yapılacak değişiklikler ile yılkı atlarını görmeye gelenlerin yaban hayatını da olumsuz etkilememek koşuluyla belirli bir ölçüde temasta olması, seyir terasları ve yürüyüş yolları ile ekstrem sporların yapılabileceği alanlar Spil Dağı'nın değerini ortaya çıkacaktır" dedi.

Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz'e Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ural Sevener, Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçalı yetkililer eşlik etti. - MANİSA

Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak
Spil Dağı Milli Parkı, farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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