Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'da Spil Dağı eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

04.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:41

Manisa'da Spil Dağı eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Ağlayan Kaya mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Spil Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

Manşet

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