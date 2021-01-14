Spil Dağı beyaza büründü

MANİSA'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü.

Manisa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı, Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yağan kar sonrasında yüksek kesimler beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı alçak kesimlerde 5 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu. Bölgede hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Öte yandan kar yağışının bu gece de süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı