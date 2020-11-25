Spiker, "morluk ve yara izi makyajı"yla haber sundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Spiker, "morluk ve yara izi makyajı"yla haber sundu

25.11.2020 22:14 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:21

Ordu merkezli uydudan yayın yapan televizyon kanalının spikeri, kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu.

Ordu merkezli uydudan yayın yapan televizyon kanalının spikeri, kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu.

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stüdyodan yayın yapan Ordu Altaş TV'nin haber spikeri Ebru Poyraz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedi.

Poyraz, yüzüne yaptırdığı morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Yaklaşık bir saat süren canlı yayında sosyal medya kullanıcıları da kanala destek verdi.

Ordu Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya üstünde her gün yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığını söyledi.

Kanal olarak bu duruma duyarsız kalmadıklarını belirten Deniz, "Bunun için toplum üzerinde farkındalık yaratabilmek amacıyla bu tür çalışma yapmaya karar verdik. İzleyicilerimizden de oldukça pozitif mesajlar aldık." dedi.

Spiker, 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
Spiker, 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
Spiker, 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
Spiker, 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - Kadına şiddete dikkati çekmek için yüzlerine makyaj yaptılar
DİYARBAKIR - Kadına şiddete dikkati çekmek için yüzlerine makyaj yaptılar
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de takla atan otomobilden 2 çocuk yara almadan kurtuldu
Son dakika haberi: Büyükçekmece'de takla atan otomobilden 2 çocuk yara almadan kurtuldu
Edirne'deki Gala ve Dalyan göllerinde flamingolar görsel şölen sunuyor
Edirne'deki Gala ve Dalyan göllerinde flamingolar görsel şölen sunuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Enes Batur Gonca Vuslateri Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Mert Günok Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spiker, "morluk ve yara izi makyajı"yla haber sundu - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 22:21:44. #1.14#
title