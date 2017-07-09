Spiegel: Almanya İncirlik'ten Çekilmeye Bugün Başlıyor

Alman milletvekillerine ziyaret izni verilmemesi üzerine çekilme kararı alan Almanya'nın, bugün İncirlik Üssü'nden çekilmeye başlayacağı öne sürüldü. Spiegel dergisi, bugün (Pazar) öğle saatlerinden itibaren çekilmenin başlayacağını yazdı. Habere göre, ilk etapta yakıt ikmal uçakları Ürdün'e kaydırılacak. Sonraki günlerde ise, adım adım Tornado keşif uçakları ve 200 konteynerden oluşan teknik ekipman taşınacak.



Suriye ve Irak üzerinde uçuşlar gerçekleştiren Tornadoların Temmuz ayı sonuna kadar uçuşlarını Türkiye'den sürdüreceği belirtilen haberde, Tornado uçaklarının bir buçuk aylık bir süre için Almanya'ya getirileceği bilgisi paylaşıldı. Uçakların Almanya'ya götürülme nedeni olarak, düzenli olarak uçuş yapması gereken uçakların Ürdün'deki üs tamamlanana kadar Almanya'ya uçuşlarını yapması gösteriliyor.



Almanya'nın İncirlik Üssü'nde Ocak 2016'dan bu tarafa, IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek vermek amacıyla tanker uçaklarının yanında 6 adet Tornado keşif uçağı ile 260 dolayında askeri personeli bulunuyordu. Türkiye ile Almanya arasında ilişkilerin gerilmeye başlamasıyla Türkiye Alman parlamenterlerin askerleri ziyaretine izin vermemiş, Almanya ise çekilme kararı almıştı.



Alman Tornado keşif uçaklarının ekim ayının ortalarından itibaren Ürdün'ün El Azrak Hava Üssü'nden hizmet vermeye başlaması öngörülüyor. - Dortmund