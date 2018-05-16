Kendisine 'Spiderman' Diyerek Polisle Dalga Geçen Kişi Yakalandı

Kendisine 'Spiderman' Diyerek Polisle Dalga Geçen Kişi Yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve kendisine 'Spiderman' diyerek polis tarafından yakalanmayacağını düşünen şahıs yakayı ele verdi.

Denizli'de çeşitli suçlardan aranması olan ve polisin kendisini yakalayamayacağını iddia ederek kendine 'Spiderman' ismini veren şahıs polis tarafından yakalandı.

SPİDERMAN YAKALANDI

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, aranması olmasına rağmen sosyal medyada kendisine verdiği Spiderman (Örümcek Adam) lakabıyla polisle dalga geçip aşağılayan E.T. isimli şahsın yakalandığı bildirdi. 'Spiderman Uçamadı' başlığı ile yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımla polisin kendisini yakalayamayacağını iddia eden E.T. isimli şahıs polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanmış. şahıs yapılan adli işlemler neticesi Denizli Cezaevine teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. -

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YORUMLAR (3)

  • MARDİNLİ47 :
    Bunlar gibi zorbalar yüzünden insanların aklı ahlakı gidiyor be bunlara bakıp bunların peşinden gitmek mi kurtaracak bizi ALlah ın ateşinden yoksa Kuran a ve peygamberin sünnetine dayanıp haramdan zina ve flörtten uzak durarak mı işte islamsız bir hayatın felseffesi aynı zamanda hayasızlığın çıplaklığın neresi medeni hayvanat bahçesi bunlardan daha medeni sırf para için yapıyorlar
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