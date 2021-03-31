Spider-Man: Miles Morales güncellemesi yeni gelişmiş teknoloji kostümünü getirdi
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Spider-Man: Miles Morales güncellemesi yeni gelişmiş teknoloji kostümünü getirdi

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Spider-Man: Miles Morales güncellemesi yeni gelişmiş teknoloji kostümünü getirdi

Spider-Man: Miles Morales güncellemesi büyük beğeni topladı! Yeni kostümler ve düzeltmeler 30 Mart itibarıyla ulaşılabilir oldu. Spider-Man: Miles Morales için gelen son güncelleme, oyun içi çeşitli düzeltmelerin yanı sıra yepyeni bir Advanced Tech kostümünü ekledi.

Insomniac Games, Spider-Man: Miles Morales için çeşitli düzeltmeler ve yepyeni bir yeni teknoloji kostümü getirecek bir günceleme yapacağını duyurmuştu. Oyuncular Miles Morales'te Advanced Tech kostümünü ilk defa görecek.İçerikleri ve hikaye anlatımıyla beğenileri toplamayı başaran oyun, yeni içerikler ile kendini tazelemeye devam ediyor.

Spider-Man: Miles Morales'in en dikkat çekici özelliklerden biri, Miles'ın güçlerini arttıran, kötülüklere karşı daha güçlü bir hâl almasını sağlayacak ve yeni becerilerin kilidini açacak çeşitli kostümler. Ayrıca en son güncellemeyle beraber Miles yeni bir takım elbise aldı.

Spider-Man: Miles Morales güncellemesi yeni gelişmiş teknoloji kostümünü getirdi

Insomniac Games tarafından bir tweet ile duyurulan, Spider-Man: Miles Morales'in yeni güncellemesi 30 Mart itibarıyla yayınlandı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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