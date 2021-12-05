Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spezia, Sassuolo ile karşı karşıya geliyor. Spezia, Sassuolo'yı ağırlayacak. Zorlu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Peki Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spezia, Sassuolo ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Spezia - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

SPEZİA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spezia - Sassuolo maçı, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 17:00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

Ecel, halı sahada yakaladı! Ölüm anı saniye saniye kameralarda

 Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı

Bayern Münih yıl sonuna kadar tribünlerini taraftarlara kapatmak zoruna kaldı

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title