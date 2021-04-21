Spezia - Inter maçı ne zaman saat kaçta? Spezia - Inter hangi kanalda? Spezia - Inter maçı şifresiz mi?

Serie A'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Spezia - Inter maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Spezia - Inter maçı hangi kanalda? Spezia - Inter maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Spezia - Inter maçı ne zaman, saat kaçta?