Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı

22.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:03

İngiltere'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü.



Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra yabancıların kullanımı için sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle