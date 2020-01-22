Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı
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Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı

İngiltere'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü.Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi

22.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:03
Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı

'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü.


Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra yabancıların kullanımı için sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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