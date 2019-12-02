Spell Filmi

02.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:58

Amerikalı bir illüstratör olan Benny, nişanlısının ani ölümü ile büyük bir yıkıma uğrar. Ruhunu dinlendirme ihtiyacı hisseden Benny, İzlanda’ya gitmeye karar verir. Issız dağların olduğu bir alanda gezintiye çıkan genç adam kendisini bir andan ölüleri diriltebilen bir ritüelin ortasında bulur. Bir büyücü ve ritüeli gerçekleştirmeye hazır iki kişi ile karşılan Benny, kendisini istemeden tehlikeli bir durumun içerisinde sokar.

Yönetmen: Brendan Walter

Senaryo: Brendan Walter, Barak Hardley , Jon Lullo

Oyuncular: Barak Hardley , Jackie Tohn, Magnús Jónsson, Birna Rún Eiríksdóttir, Tom Wright

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Spell

Yapımcı Firma: Cruch Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 87 dk.

Dağıtıcı Firma: Crush Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com