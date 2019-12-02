Spell Filmi
Spell filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spell filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Amerikalı bir illüstratör olan Benny, nişanlısının ani ölümü ile büyük bir yıkıma uğrar. Ruhunu dinlendirme ihtiyacı hisseden Benny, İzlanda’ya gitmeye karar verir. Issız dağların olduğu bir alanda gezintiye çıkan genç adam kendisini bir andan ölüleri diriltebilen bir ritüelin ortasında bulur. Bir büyücü ve ritüeli gerçekleştirmeye hazır iki kişi ile karşılan Benny, kendisini istemeden tehlikeli bir durumun içerisinde sokar.
Yönetmen: Brendan Walter
Senaryo: Brendan Walter, Barak Hardley , Jon Lullo
Oyuncular: Barak Hardley , Jackie Tohn, Magnús Jónsson, Birna Rún Eiríksdóttir, Tom Wright
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Spell
Yapımcı Firma: Cruch Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 87 dk.
Dağıtıcı Firma: Crush Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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