SPE'den Batman Üniversitesi mühendislik bölümü öğrencilerine ödül Dünyadaki aktif meslek guruplarından biri olan ve Dünya Petrol Mühendisleri Topluluğu (SPE), her yıl dünya genelinde bilimsel ve sosyal birçok etkinlik gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ilk defa Fatih Sondaj gemisine teknik gezi düzenleyen Batman Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet yürüten Batman University Student Chapter öğrenci topluluğu yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Society of Petroleum Engineers(SPE) (Dünya Petrol Mühendisleri Topluluğu) tarafından ödüllendirildi.

Üniversitelerin petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümündeki eğitimlerini sürdüren başarılı öğrenci gruplarını destekleyen SPE'nin bu yılki ödülü, başarılı çalışmalarından dolayı dünya genelinde faaliyet yürüten yüzlerce öğrenci topluluğu arasında birinci seçilen Batman Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği öğrencilerinin oluşturduğu Batman University Student Chapter topluluğunun oldu.

Topluluk Başkanı Batman University Student Chapter Öğrenci Topluluğu Başkanı Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi Samar Alyounes, ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İnci Türk Toğrul ve Danışman Doç. Dr. Şükrü Merey öncülüğünde faaliyetlerini yürüttüklerini belirten Alyounes, "Yıl boyunca birçok teknik gezi ve sosyal etkinlik düzenledik. Türkiye'de ilk defa Fatih Sondaj gemisine teknik gezi düzenleyen öğrenci grubu olduk. Sosyal etkinliklerde hocalarımız ve öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte bir çok köy okulunun sınıflarını boyadık, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye ettik. Teknik ve sosyal etkinliklerimize 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde de hızla devam edeceğiz." dedi.?

Kaynak: Bültenler