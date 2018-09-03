Spd ve Yeşiller "Afd İzlensin" Diyor

YEŞİLLER Eşbaşkanı Annalena Baerbock, AfD'nin açık açık anayasa düşmanı güçlerle sokağa çıktığını belirterek, istihbaratın takibi gerektiğini söyledi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil da meclisteki bir partinin anayasa düşmanı güçlerle ortak hareket etmesinin üzerine kararlıca gidilmesini talep etti.

Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı SPD'li Manuela Schwesig, AfD'nin uzun zamandır aşırı sağın bir parçası olduğunu endişeyle izlediğini söyledi. Schwesig, "AfD Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmeli" dedi. Hükümetin büyük ortağı CDU Başkan Yardımcısı Thomas Strobl de AfD'nin izlenmesini mümkün gördüğünü söyledi. CDU Grup Başkanı Volker Kauder, AfD'yi aşırı sağa destekle suçladı.

İÇİŞLERİ BAKANI KARŞI

AfD'nin iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesine Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer karşı çıktı. Hükümetin küçük ortağı CSU lideri Seehofer, "Şimdiki durumda partinin bir bütün olarak izlenmesi için gerekli şartların mevcut olduğunu görmüyorum" dedi. Federal İçişleri Bakanlığı müsteşarı CSU'lu Stephan Mayer de, AfD'nin izlenmesi taleplerini reddetti. Mayer, böyle bir kararın federal değil eyaletlerin yetki alanında olduğunu söyledi.