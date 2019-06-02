SPD lideri Nahles'ten istifa açıklaması: Alman Yeşiller siyasetin dengesini değiştiriyor
Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles istifa edeceğini duyurdu. Yapılan son ankete göre Alman Yeşiller bütün partileri geçerek birinci sıraya yerleşti
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Yeşiller'in yakaladığı büyük çıkış, Başbakan Merkel'in yeniden aday olmayacağını açıklaması ve yapılan son anketler ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini ortaya koydu. Son olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles, yeterli desteği alamadığı için partisinin ve parlamentodaki grup liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.
SPD'nin yazılı açıklamasında Nahles, parti liderliğinden istifasını pazartesi günü sunacağına yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com