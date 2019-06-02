SPD lideri Nahles'ten istifa açıklaması: Alman Yeşiller siyasetin dengesini değiştiriyor

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Yeşiller'in yakaladığı büyük çıkış, Başbakan Merkel'in yeniden aday olmayacağını açıklaması ve yapılan son anketler ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini ortaya koydu. Son olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles, yeterli desteği alamadığı için partisinin ve parlamentodaki grup liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

SPD'nin yazılı açıklamasında Nahles, parti liderliğinden istifasını pazartesi günü sunacağına yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle