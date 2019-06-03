SPD lideri Nahles'in istifası Alman basınında manşetlerde

SPD lideri Nahles'in istifası Alman basınında manşetlerde

Alman gazetelerinin manşetlerinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles'in istifası yer aldı.

SPD lideri Nahles'in istifası Alman basınında manşetlerde
Alman gazetelerinin manşetlerinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles'in istifası yer aldı.

Bild Gazetesi: SPD, Nahles'i bıktırıp bıraktırdı. SPD, seçmen nezdindeki son durumun sorumlusu olarak görülen genel başkanını bıktırdı ve onu istifaya sürükledi.

Handelsblatt: Daha ne kadar Büyük Koalisyon? Berlin Büyük Koalisyon Hükümeti, seçmen desteğinin ciddi azalmasına rağmen, hükümet olmayı daha ne kadar sürdürebilecek?

Frankfurter Allgemeine: CDU, koalisyonun tehlikeye düşürülmemesini istiyor. SPD, liderini ararken; CDU ise hükümete başkanlık etmeyi sürdürmekten yana.

Süddeutsche Zeitung: Nahles gitti, Koalisyon sallanıyor. Küçük hükümet ortağındaki istifa, koalisyonu krize götürdü.

Tagesspiegel: SPD, darmadağın, yerlerde sürünüyor. Geçen haftaki seçimlerde seçmenin desteğini kaybeden SPD, şimdi de liderin istifasıyla enkaza dönüşmüş halde.

Taz: SPD'de lanetli görevlere adaylar aranıyor. Sosyal Demokrat Parti'nin yaşadığı süreçte kendini feda edecek adayların kimler olacağı merakla bekleniyor.

Die Welt: Nahles'in istifası partiyi varoluş krizine soktu. Bir zamanların iktidar partisi SPD, peş peşe yaşadığı seçim hezimetleri sonrası, liderinin de bıktırılarak istifasının ardından varoluş kriziyle karşı karşıya.


- Ceylan
Kaynak: DHA
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