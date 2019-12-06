SPD Eş Başkanı Walter-Borjans: "Almanya'da ırkçı ayrımcılık bir gerçektir"

06.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:28

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, ülkede ırkçı ayrımcılığın olduğunu belirterek, "Bu, Almanya'nın ve sosyal demokrasinin değerlerine aykırıdır." dedi.

Walter-Borjans, başkent Berlin'de "CityCube" Salonunda düzenlen partisinin olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada, SPD'de ayrımcılığa sıfır tolerans gösterme ilkesinin geçerli olduğunu belirtti.

Ebeveynleri Türkiye, Rusya veya Suriye'den gelen gençlerin eğitim fırsatlarının Alman gençlerden daha kötü olduğuna işaret eden Walter Borjans, göçmenlerin soy isimlerinden dolayı ev ve iş bulmada engellerle karşılaştığını da bildiklerini aktardı.

Walter Borjans, ayrımcılığa uğrayan insanların fırsat eşitliğine sahip olmaları için çalışacaklarını belirterek, SPD'nin her zaman aşırı sağcı nefrete ve kışkırtıcılığa karşı çıktığını kaydetti.

Genel kurulda eş genel başkan seçilen Norbert Walter-Borjans, "Bu ülkede ırkçı ayrımcılık bir gerçektir. Bu, Almanya'nın ve sosyal demokrasinin değerlerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA