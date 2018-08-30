Spd'deki Afd'li Ölçüyü Kaçırdı... Sınır Dışı Edileni Ülkesi Almazsa, Askeri Güç Kullanalım.

THILO Sarrazin 2010'da yazdığı 'Almanya Kendini Yok Ediyor' adlı kitabında ülkede yaşayan Müslümanların topluma uyum sağlamadığı, IQ'lerinin düşük olduğu ırkçı tezleriyle Almanya'yı ikiye bölmüştü. Berlin'in eski maliye senatörü ve Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Sarrazin, şimdi İslam üzerine yazdığı, 'Düşman Devralma' adlı kitabında, Almanya'nın Müslüman göç almasını yasaklamasını istiyor.

Thilo Sarrazin'in yeni çıkan kitabını Bertelsmann yayınevi basmaktan vazgeçince, Münih'teki FBV piyasaya sürdü. Bertelsmann Yayınevi Thilo Sarrazin'in İslam üzerine kitabını amatörce bularak, bu haliyle yayınlayamayacağını açıkladı. Bunun üzerine yazar ve yayınevi arasında bir hukuk savaşı başladı. Thilo Sarrazin yine birinci kitabında olduğu gibi Müslümanlara karşı önyargı ve genellemelere dayalı tezlerini içeren kitabını FBV yayınladı.

CENEVRE SÖZLEŞMESİ DEĞİŞMELİ

Kitabını tanıtımında konuşan Sarrazin, "Avrupa'ya Müslüman göçü prensip olarak yasaklanmalı. Cenevre Mülteci Sözleşmesi değiştirilerek, sadece Avrupa içinde mülteci göçüyle sınırlandırılmalı" dedi. Sarrazin kitabında mültecilerin sığınma başvurularının incelenmesine kadar sınırdaki toplama bölgelerinde tutulmalarını, sığınma başvurusu reddedilenlerin hızla sınırdışı edilmesini savunuyor. Daha da ileri giderek, eğer bir ülke kendi vatandaşını geri almazsa, askeri güç kullanarak, sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmelerini tavsiye ediyor. Müslümanların yüksek doğum oranıyla Almanya'da iki veya üç kuşak sonra çoğunluğu ele geçireceklerini savunan Sarrazin, o zaman Almanya'daki demokratik hukuk sistemini değiştirecekleri tezini işliyor.

TÜRKLERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kitabın tanıtımında konuşan Berlin'in Neukölln eski belediye başkanı SPD'li Heinz Buschkowsky ise Sarrazin'in tezlerini gerçekçi bulmadığını söyledi. Buschkowsky, "Buraya işgücü göçüyle gelen Türkler üç kuşak boyu burada yaşıyor. Hatta 4'üncü kuşak geliyor. Ben böyle bir dramatik değişim işareti görmüyorum" dedi.

GENÇLER ATILSIN İSTİYOR

İlk kitabında Sarrazin'i ihracı iki kez deneyen ama hukuk mücadelesini kaybeden SPD yeni kitabıyla da Sarrazin'in partiden atılmasını tartışıyor. SPD gençlik teşkilatı Jusos Başkanı Kevin Kühnert, Sarrazin'in partiden ihracından yana olduklarını söyledi. Yeşiller de, Sarrazin'i kin ve nefret yaymakla suçladı.

PARTİM BENİ DİNLESEYDİ

Sarrazin ise 'Almanya Kendini Yok Ediyor' adlı kitabını yayınlandığında, Almanya'da aşırı sağcı parti AfD olmadığını, SPD'nin oy oranının o zaman yüzde 30'larda seyrettiğini söyledi ve "Eğer partim analizlerimi ciddiye alsaydı, bu duruma düşmezdi ve AfD de bugün olmazdı" dedi.