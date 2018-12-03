Spastik Çocuk ve Erişkinler Yemekte Buluştu

Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneğince birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi

Bergama Spastik Çocuklar ve Erişkinler Derneği, Kleopatra Güzellik Ilıcası'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekle dernek üyelerini bir araya getirdi.

Dernek Başkan Yardımcısı Sabri Yalgın, etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek olarak 21 yıldır önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Engelli çocukları olan aileler Allah'ım benim canımı çocuğumdan önce alma diye dua ederler. Bunu herkes anlayamaz. Yeter ki onlara engel olmayalım. Kaldırımlarda, binalarda, iş yerlerinde onlara engel olacak herhangi bir barikat oluşturmayalım. İşlerini kolaylaştıralım." diye konuştu.

Yemekten sonra engelli çocuklar oyunlar oynayıp dans etti.