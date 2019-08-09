Sparta Prag - Trabzonspor maç özeti izle: Karadeniz fırtınası avantajlı dönüyor!

09.08.2019 09:33

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. 84. dakikaya kadar Trabzonspor, 2-0 mağlup olduğu maçta Ekuba ve Sorloth'un golleri ile beraberliği yakaladı. Böylece Bordo-mavili takım, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynayacağı rövanş maçı için avantaj elde etti. Bu maçın özetini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. İşte Sparta Prag - Trabzonspor maçının önemli anları...

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI



4. dakikada Trabzonspor rakip yarı alanında serbest vuruş kullandı. Serbest vuruşu kullanan Sosa'nın şutunda top üstte auta çıktı.

7. dakikada Sparta Prag sağ kanattan geliştirdiği hücumda, ceza alanına girerek çizgiye kadar inen Hasek topu içeriye doğru çevirdi. Topla buluşan Travnik'in sert vuruşu üst direkten döndü, ardından bordo-mavili defans oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

16. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kanga'nın kullandığı kornerde, altıpas içinde Costa, kaleci Uğurcan'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada Trabzonspor'un hücumunda sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Nwakaeme'nin şutu yandan auta çıktı.

35. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı şutu Uğurcan kontrol etti.

41. dakikada Spart Prag'ın kullandığı kornerde ceza sahasına açılan topu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada Hasek'in topuk pasında meşin yuvarlak ceza alanı içinde bulunan Tetteh'in önüne düştü. Kaleci ile karşı karşıya kalan Tetteh, topu kontrol etmeden önce Hosseini müdahale ederek tehlikeyi önledi.

57. dakikada Sparta Prag'ta Kanga'nın serbest vuruştan yolladığı pasta Sacek kaleciyi yokladı ancak bordo-mavili kaleci Uğurcan'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayında topla buluşan Kanga'nın vuruşunda top kaleci Uğurcan'ı geçerek filelerle buluştu: 2-0

79. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un dönerek yaptığı vuruşta top üst direğin az üzerinden auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa'nın kulladığı serbest vuruşta Ekuba'nın ceza sahası içinde yatarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada bordo-mavili takım skoru eşitledi. Ekuban'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sorloth'un kale alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top filelere gitti: 2-2