Avrupa Konferans Ligi maçları devam ederken futbol severler, Sparta Prag - Partizan maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Sparta Prag - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? araştırması yapıyor. Maçlar normalde Exxen platformunda yayınlanıyor. Ama Sparta Prag - Partizan maçı yayın akışında yer almadı. İşte detaylar...

SPARTA PRAG - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag - Partizan maçı 17 Şubat Perşembe 2022 tarihinde akşam saat 23:00 'da başlayacaktır.

SPARTA PRAG - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları normalde Exxen TV'de yayınlanıyor. Fakat bugün oynanacak olan Sparta Prag - Partizan maçı yayın akışında yer almadı. Yani Sparta Prag - Partizan maçı Exxen'de yayınlanmayacak. Maçın Türkiye kanallarında yayını yer almıyor.

UEFA MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

Haberler.com - Gündem