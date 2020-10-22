Sparta Prag - Lille UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Sparta Prag - Lille maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Sparta Prag - Lille arasındaki maçtır. Peki Sparta Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

SPARTA PRAG - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sparta Prag - Lille UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 22:00 'da başlayacaktır.

SPARTA PRAG - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Lille maçı Bein Sports Max 1 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca maçı Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından da izleyebilirsiniz.

SPARTA PRAG - LİLLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Generali Arena, Prag'da oynanacak.