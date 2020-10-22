Sparta Prag - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Sparta Prag karşılaşması hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Çek Cumhuriyeti'nin başarılı takımlarından Sparta Prag ile Fransız takımı Lille karşı karşıya geliyor. Sparta Prag - Lille maçı detayları ve merak ettikleriniz haberimizin detaylarında...

Sparta Prag'ın Lille ile karşılaşacağı heyecan dolu karşılaşma için sayılı saatler kaldı! UEFA Avrupa Ligi'nde Çek Cumhuriyeti'nin başarılı takımlarından Sparta Prag ile Fransız takımı Lille Prag'da karşı karşıya geliyor.

SPARTA PRAG - LILLE MAÇI HANGİ GÜN?

Sparta Prag-Lille Maçı 22 Ekim Perşembe günü oynanacak.

SPARTA PRAG - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag-Lille Maçı 22:00'de başlayacak.

SPARTA PRAG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sparta Prag ile Lille arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

SPARTA PRAG - LILLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sparta Prag ile Lille arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Generali Arena, Prag'da oynanacak.