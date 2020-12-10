Sparta Prag - AC Milan Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Sparta Prag - AC Milan Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Sparta Prag - AC Milan maçıdır. Peki Sparta Prag - AC Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

SPARTA PRAG - AC MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sparta Prag - AC Milan maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

SPARTA PRAG - AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sparta Prag - AC Milan maçını Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarından izleyebilirsiniz.

SPARTA PRAG - AC MİLAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Generali Arena, Prag'da oynanacak.