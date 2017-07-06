Spark: Bir Uzay Macerası Fragman İzle



Güç delisi general Zhong 13 yıl önce Bana gezegeninin kontrolünü ele geçirmiştir. O günden beri gezegenin yönetimini elinde tutan kötü kalpli general bütün gezegeni lime lime etmekte ve gezegenin sakinlerini ağır bir boyunduruk altında yaşatmaktadır. Gezegende 3 arkadaş olan hareketli maymun Spark, hevesli tilki Vix ve teknoloji meraklısı domuz Chunk da yaşamaktadır. Üçlü bir şekilde generalin planının dünyayı ele geçirmek olduğunu öğrenir. General, kara delikler yaratma gücüne sahip olan Kraken'in peşindedir ve eğer onu ele geçirirse sonsuz güç onun olacaktır. Onu durdurmak için harekete geçen ekip bu yolculukları sırasında uzayın pek çok gizli noktasını keşfedecek ve kendi köklerinin nereden geldiğini de bulacaktır...